Oficial: Paolo Montero es el nuevo DT de Rosario Central

Acerca de la opinión de los hinchas, que subrayaron su falta de pergaminos, Cefaratti respondió: "Leemos lo que opina la gente, pero como dirigentes, más allá de que no somos infalibles, creemos que tenemos que estar al margen de eso, como lo hicimos cuando se criticaba a Marco o a Chacho y nosotros los trajios igual".

El dirigente agregó: "Nos hemos interiorizado mucho de todo lo suyo: uno no toma este tipo de decisiones de un momento a otro. Hablamos con gente que lo conoce de Europa, juigadores que lo tuvieron, hicimos un análisis exhaustivo de todo y lo elegimos. Ojalá no nos equivoquemos. Ahora tendrá que demostrarlo, como todo en el fútbol".

