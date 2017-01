Olas y viento: la Reina del Mar cuestionó a #Ni una Menos

La joven usó su cuenta de Facebook para expresarse y criticar la postura de algunas mujeres que están en contra de este tipo de actividades por recrear estereotipos de belleza machistas y sexistas. "Es cansador leer cómo se pretende hablar sobre un tema del cual se ignora completamente ¿Pueden garantizar que la violencia de género va a terminar erradicando la elección de una Reina Nacional? NO", dijo la soberana en su perfil de Facebook.

Una polémica entre el viento y la arena. Es que la Reina del Mar, una hermosa joven llamada Natalia Comuzzi, cuestionó a #Ni una Menos por el pedido para que no se realice más el concurso de belleza que es una tradición en Mar del Plata.

