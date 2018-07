Opazo sale a préstamo: "Las lesiones impidieron que llegara a mi mejor nivel"

Daniel Opazo llegó a Newell's como una apuesta desde Cipoletti, club rionegrino del ascenso al que la Lepra le compró el 75% del pase. Pero nunca pudo afianzarse en la primera división y ahora jugará a préstamo en San Martín de San Juan.

"Desde el lunes entreno con el plantel. Ayer jugamos con Defensa, el sábado nos toca Estudiantes. Conociendo a los chicos, a la gente del club y la semana que viene, ya me instalaré en San Juan, que es el lugar donde viviré", le dijo a Zapping Sport.

El Monito comentó: "Omar (De Felippe) me dijo que estaba esperando un delantero, pero que quería que sumara minutos. Nunca me dijo que no me iba a tener en cuenta. Pero me salió esta oportunidad, le dije a mi representante que la quería aprovechar y la dimos para adelante".

"Quiero sumar minutos, jugar. No es una idea de revancha ni nada. Quiero que salgan las cosas bien. Si puedo volver a Newell's, mejor; si no, no pasa nada", expresó en Radio 2.

Opazo culpó a las lesiones por su falta de continuidad: "Mi análisis es que las lesiones me lo impidieron. Cuando empzaba a jugar con Llop, me lesioné. También hice algunas cosas que no estaban bien y fui quedando apartado de la consideración del DT. Cuando llegó Omar, volví a jugar. Lo estaba haciendo bien, agarrando ritmo de a poco. Y me volví a lesionar".

"El día anterior a jugar con Boca, un compañero me chocó y jugué infiltrado. Nadie lo sabe y quedé expuesto, lo mismo que en Brasil. La pasé mal. Con Boca todo jugador quiere jugar en la Bombonera y quería mostrarle al DT que podía estar. Y el día anterior me lesionan. Son cosas que suceden, pero que me jugaron en contra", concluyó.