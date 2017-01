Operativo conjunto del gobierno nacional en Empalme Graneros

Por su parte, el concejal del PRO Carlos Cardozo manifestó que “gobierno da claras muestras de federalismo, no sólo con la extraordinaria asignación de recursos para obras en cada una de las provincias, como en el caso de Santa Fe, sino también con este tipo de acciones que llegan al corazón de los barrios donde hay necesidades más urgentes por cubrir”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo