Orientación vocacional: ¿cuál es el rol del Digital Manager?

- Desarrollar y coordinar campañas de marketing digital utilizando un amplio abanico de técnicas, como SEO, SEM y PPC, email marketing, social media, etc.

- Elaborar un plan de contenidos para todos los canales que se determinen importantes para la empresa y coordinar el funcionamiento de cada uno de estos entornos digitales en los cuales la organización tenga presencia promoviendo mejoras (contenidos, usabilidad, blogs, redes sociales, aplicaciones, etc).

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo