Ortigoza: "Tengo la ilusión de ganar algo"

Néstor Ortigoza está ilusionado. Y toma esta pretemporada como la posibilidad de redimirse luego de un primer tramo flojo con la camiseta de Central. El volante habló desde Costa Rica y confesó que tiene la esperanza de triunfar con esta camiseta.

"Mi objetivo particular es terminar bien la pretemporada y que me agarre el inicio del torneo jugando. De a poco trataré de sentirme bien. Tengo la ilusión de ganar algo y para eso nos tenemos que contagiar entre nosotros y convencer de que se puede", señaló.



El ex San Lorenzo comentó que esta etapa preparatoria lo agarra "con la mayor expectativa. Cuando arranca un torneo de cero, estamos todos iguales. Tenemos un gran equipo y estamos en un gran club. Debemos tratar de motivarnos nosotros, hacer una gran pretemporada y llegar del mejor modo al torneo".

"Estar acá todos juntos potencia al grupo, te hace conocer más a tus compañeros y al cuerpo técnico", agregó.

Acerca de Bauza, Ortigoza destacó: "Le da tranquilidad al grupo, lo hace jugar a su manera, como él quiere. Es un técnico que no va a venir de un día para el otro a cambiar bruscamente. Va a ir viendo los jugadores que tiene e irá moviendo las piezas".

Y cerró hablando de los amistosos que jugarán esta semana: "A nosotros nos hace llegar con ritmo al campeonato, permite que el DT encuentre el equipo para iniciar el certamen. Nos va a venir bien, acá estamos tranquilos, todo el día juntos y vamos a pasar muchas cosas que fortalecerán al grupo".