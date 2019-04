Otorgan polémicas salidas transitorias a un hermano del Pollo Bassi

Marcelo Bassi, hermano de Luis “Pollo” Bassi –preso e imputado como autor intelectual del crimen del líder de Los Monos Claudio “Pájaro” Cantero–, fue nuevamente beneficiado por la Justicia con salidas transitorias a pesar de un informe del Servicio Penitenciario que sugería lo contrario.

El juez Jorge Pegassano interpretó que corresponde disponer de un periodo de 90 días de salidas a dicho miembro de la familia Bassi, que cumple una condena por portación de armas de guerra, aunque denegó el pedido de libertad condicional que hizo la defensa.

La fiscal a cargo se opuso al planteo de los abogados de Bassi de salidas transitorias al señalar “que no estaban dadas las condiciones del articulo 13 del Código Penal, que los informes no eran favorables, que el detenido no se encontraba incorporado al periodo de prueba y demás consideraciones” enumeradas por fuentes oficiales.

No obstante, el juez definió “un mejoramiento del goce” de dicho beneficio por el término de tres meses: dos salidas quincenales por 24 horas bajo tutela familiar el primer mes (abril), mientras que los dos meses restantes serán salidas por 48 horas semanales bajo palabra de honor (mayo y junio).

Luego de estos tres meses, “se evaluará la situación del interno, pudiendo solicitar las medidas que estime pertinentes”, señalaron fuentes judiciales.

Marcelo Bassi está detenido desde 2014, cuando lo retuvo Gendarmería en Villa Gobernador Gálvez. Estaba con dos personas en un auto donde encontraron dos armas de fuego.

Dos hermanos y el padre de Marcelo y del Pollo Bassi fueron asesinados en 2013 durante una sangrienta guerra adjudicada al control de la droga en Rosario la zona. Además, el año pasado mataron a su suegro y a la pareja de éste.