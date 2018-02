Otra vez denuncian ola de robos en el barrio Luis Agote

Los habitantes del barrio Luis Agote, de los más castigados por la inseguridad en los últimos años, vuelven a denunciar ola de robos en los últimos días. “Esto ya no da para más, no podemos vivir con miedo y enrejados”, advirtieron.

En diálogo con el periodista Daniel Amoroso en vivo en De 12 a 14 (El Tres), una joven pareja contó que en un edificio de Constitución y Catamarca ladrones treparon por las paredes y robaron en el segundo piso este fin de semana.

“Subieron al segundo piso. Estábamos con mi novia durmiendo; el domingo cuando nos levantamos notamos que me habían robado el celular y la mochila de ella estaba toda desparramada en el balcón”, describió el joven.

“Hay señales de que también quisieron ingresar al tercer piso del mismo edificio”, contó otra mujer que vive en ese inmueble.

El presidente de la vecinal Luis Agote consideró que “la situación en el barrio ya es insostenible, no podemos vivir con miedo y enrejados”.

“La policía acá no existe, la comisaría no funciona como tiene que funcionar; nadie controla”, añadió. Y señaló que “hay casas tomadas y usadas como prostíbulos, esto no da para más”.