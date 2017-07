Otra vez polémica por embarazos y Asignación Universal por Hijo

Y finalizó: “Mucha gente toma ese mensaje, pero claramente el embarazo adolescente no es por la Asignación Universal por Hijo”.

El ex ministro recordó que “equipara, porque si la persona no tiene un trabajo formal, cobra Asignación Universal por Hijo; si esa persona consigue trabajo formal, pasa a cobrar las asignaciones familiares y deja de cobrar la AUH”.

Arroyo indicó que la creencia de que los embarazos, de adolescentes sobre todo, se incrementaron a partir de la creación de la AUH, “no es real” y que “no hay ningún dato que indique eso”. E insistió que lo expresado por Lucía Galán “son declaraciones que no tienen nada que ver con la realidad”.

Este martes, en el programa A Diario (Radio 2), el ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, rechazó los dichos de la integrante de Pimpinela: “Esa idea está muy lejos de la realidad”, sentenció.

La declaración de la cantante de Pimpinela, Lucía Galán, quien aseguró en las últimas horas que “hay mujeres que se embarazan para cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH)”, volvió a encender la polémica. Algo similar había pasado cuando el ex candidato a gobernador de Santa Fe, Miguel Del Sel, indicó que en el norte de la provincia “hay pibitas que se embarazan para tener plata a los tres meses”. Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación, señaló que “esa idea está muy lejos de la realidad” y fundamentó con cifras su afirmación.

