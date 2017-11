Otro actor denunció que fue acosado por Kevin Spacey

El actor Kevin Spacey sumó una denuncia más por acoso sexual de otro artista. A la conocida recientemente de Anthony Rapp se agregó ahora la del mexicano Roberto Cavazos. La supuesta víctima dijo que en su caso ocurrió cuando el protagonista de House of Cards era director artístico del Old Vic Theatre de Londres, entre 2004 y 2015.

A través de una carta abierta publicada en su Facebook, el actor mexicano Cavazos señaló: "Somos muchos los que tenemos una «Kevin Spacey story». Parece que sólo hacía falta ser un varón menor de 30 para que el señor Spacey se sintiera libre de tocarnos. Era tan común que hasta se volvió un chiste local (de muy mal gusto). Ya no recuerdo cuántas personas me contaron la misma historia: Spacey los invitaba a reunirse con él para «hablar de sus carreras». Cuando llegaban al teatro, el señor tenía preparado un picnic con champán sobre el escenario, hermosamente iluminado. Cada historia variaba en lo lejos que llegaba el picnic, pero la técnica era la misma. Más común era que el señor se encontrara en el bar de su teatro, estrujando a quien le llamara la atención. Así me tocó a mí la segunda vez. Yo nunca me dejé, pero sé de algunos que temieron ponerle un alto", relató entre otras cosas.

El protagonista de la popular serie House of Cards fue director artístico del Old Vic de Londres entre 2004 y 2015. Fue nombrado por Isabel II comendador de la Orden del Imperio británico. Según publicó el sitio web La Nación, en un comunicado ese organismo británico expresaron estar "totalmente consternados por las acusaciones vertidas contra Kevin Spacey". Para evitar este tipo de acosos dieron una dirección de correo electrónico para que cualquier empleado puede hacer de forma confidencial las denuncias; serán recibidas por consejeros externos al teatro.

Para Cavazos, el comportamiento de Spacey era "normal". "Las supuestas «vacas sagradas» del teatro mexicano se comportan igual o peor que Spacey o Weinstein", comentó.

El pasado domingo, el actor Anthony Rapp denunció que Spacey intentó abusar de él cuando tenía 14 años. El denunciado pidió disculpas a través de un comunicado y explicó que aprovechaba la ocasión para declarar públicamente su homosexualidad.

En tanto, Netflix suspendió la producción de la sexta temporada de House of Cards y la Academia de la Televisión decidió retirarle el Emmy honorífico que iba a recibir el próximo 20 de noviembre.