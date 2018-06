Otro asalto a almacén a metros de comisaría: ya le robaron nueve veces

Un almacén de la zona norte de Rosario, ubicado a pocos metros de una comisaría, sufrió este domingo su noveno robo, cuando un delincuente armado ingresó, redujo a la dueña y los clientes y se llevó la recaudación del día. Todo quedó filmado.

El hecho tuvo lugar a las 19 en un local ubicado a una cuadra de la seccional 34ª, cuyo accionar despertó la queja de la dueña del lugar, que dijo no sentirse “cuidada” a pesar de la cercanía de la sede policial.

Ivana relató lo sucedido desde el móvil de De 12 a 14 (El Tres): “Ingresó una persona, yo estaba cobrando y no me di cuenta que venía a robar. Agarró a un chico –un cliente– del cuello, me apuntó, abrí la caja y le dije que se llevara todo. Agarró la plata y se fue corriendo”.

Contó que el asaltante actuó tranquilo y “sin gritar” ya que “sólo quería la plata”. Y dijo que ya padeció siete episodios de ese tipo, con personas armadas, además de dos escruches cuando el local estaba cerrado.

“Tengo bronca e impotencia pero hay que seguir. Acá trabajamos toda la familia. La comisaría está pero yo no me siento cuidada. No creo que la solución sea que –los policías– vengan después del robo”, lamentó.

Y se quejó de la falta de seguridad en el barrio, apuntando especialmente a la 34ª: “Saben cuál es su trabajo pero no lo están haciendo. Cuando hay gente en la calle y tienen que estar, no están”.

Finalmente, la mujer señaló que personal de la Policía de Investigaciones (PDI) se hizo presente en el almacén para solicitar la filmación de la cámara de seguridad que se encuentra sobre la línea de cajas para investigar el asalto.

En las imágenes se registró toda la secuencia del hecho pero se ve al delincuente de perfil y con una gorra que complica su identificación.