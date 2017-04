Otros dos muertos en marchas contra Maduro: “No retrocederé”

Dos jóvenes estudiantes murieron este miércoles en medio de las manifestaciones que se vienen produciendo en Venezuela contra el gobierno y que ya se cobraron ocho vidas. El presidente Nicolás Maduro habló en un acto público y aseguró que no está dispuesto “a retroceder ni un milímetro” en su lucha contra lo que considera un “golpe de Estado”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo