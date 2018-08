Oyarbide declara por los cuadernos: “Voy a ponerle el pecho a las balas”

El ex juez federal Norberto Oyarbide declara este miércoles ante el juez Claudio Bonadio por “los cuadernos de las coimas” que ventiló supuestas coimas del kirchnerismo a funcionarios y empresarios. En el camino se cruzó con periodistas y hubo cruce entre tenso y cómico.

"Al que se porte mal, garrotazo en la cabeza", advirtió Oyarbide a la prensa agolpada en la puerta de su domicilio. Tras ese primer choque, el ex juez dijo que la indagatoria "no es para nada feliz" pero que iba a "ponerle el pecho a las balas".

Este miércoles se termina la ronda de indagatorias en la causa con la declaración, entre otros, de Oyarbide, mencionado en las anotaciones del ex chofer de Roberto Baratta. Según publicó TN, el ex magistrado mantuvo dos encuentros con funcionarios del Ministerio de Planificación en 2013 y otros dos en 2015. Centeno aclaró en sus cuadernos que se habrían producido más reuniones en las que se entregó y se retiró dinero del ex juez.