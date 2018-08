Oyarbide lloró por radio y dijo que teme que lo maten

El ex juez Norberto Oyarbide se comunicó este jueves con el programa de Baby Etchecopar en Radio 10 y pidió salir al aire. Angustiado, entre lágrimas dijo estar “muy mal” porque tiene miedo que lo maten.

"Estoy muy mal, estoy muy mal Baby. Pero me quedan fuerzas para decir algunas cosas", dijo el ex juez.

“Lo voy a llamar a Bonadio para decirle que necesito ampliar mi declaración. No tengo ni el celular de Bonadio, pero me voy a Comodoro Py. Tengo miedo que me maten. Ojalá que el presidente esté escuchando", añadió.

Por otra parte, Oyarbide expresó: “Yo no soporto más esto. Estoy solo. Yo quiero, por Dios, que Bonadio me mande a buscar a mi casa y me lleve. Le declaro y firmo todo".

"Ahora me voy a la Recova a tomar una sopa a ver si me la sirven o me quieren pegar un tiro por la espalda",concluyó el ex magistrado.

La entrevista completa: