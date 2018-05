Pablo Granados quiere hacerse la vasectomía y desató la polémica

Pablo Granados contó que planea realizarse una vasectomía y de pronto el procedimiento se convirtió en tema de debate. En las redes sociales, claro. Y seguramente en alguna oficina o casa.

El humorista rosarino visitó el programa Cortá por Lozano (Telefé/Canal 5) y con confesó que planea seriamente hacerse una vasectomía. El también actor y músico tiene 52 años y dos hijos, Migue, de 31; y Mery, de 24.

“Tengo pensadas las operaciones que me voy a hacer y no tienen nada que ver con la estética. La primera es la vasectomía. Me la iba a hacer el año pasado y no me animé”, contó sobre la operación que consiste en la sección y ligadura de los conductos deferentes, lo que hace que en un breve lapso el semen no contenga espermatozoides. Se trata, no obstante de un procedimiento que, a diferencia de la ligadura de trompas, es reversible.

En las redes hubo quienes aplaudieron la iniciativa y quienes la cuestionaron. ¿Qué opinás? ¿Y de la ligadura de trompas?