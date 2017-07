Pablo Javkin: "Hay que defender la ciudad"

El precandidato a concejal afirmó que de los recursos que la Nación le debe a la provincia, 2.700 millones serían para Rosario, lo que representa el doble del presupuesto. Además, indicó que la discusión con integrantes del gabinete nacional no le va a traer ninguna solución al rosarino.

"Hay que defender la ciudad. Sabemos que Rosario no va a mejorar frenándola", indicó Javkin.

