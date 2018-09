Padoan admitió vínculo con De Vido pero negó haber hecho negocios con él

El empresario santafesino y presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Alberto Padoan, reconoció este viernes en Telenoche (El Tres) que fue citado por el juez de la causa “los cuadernos de las coimas” Claudio Bonadío. Reconoció vínculos con el ex ministro de Planificación de la Nación, Julio De Vido, y su secretario Roberto Baratta, aunque aseguró que no hizo “ningún negocio” con ellos.

Como adelantó en exclusiva este viernes Rosario3.com, el ex titular de Vicentín deberá comparecer a los tribunales de Comodoro Py el próximo 18 de octubre. Es porque en uno de los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer de Baratta, se menciona un retiro de “un millón de dólares en una caja de cartón” de “Luis S. (Sáenz) Peña 1074”, dirección que el propio Padoan reconoció este viernes pertenecía a las oficinas de esa empresa.

El titular de la Bolsa local aseguró que recién este viernes pudo notificarse de la citación, que más temprano habían negado desde su entorno, y consideró: “Me llama poderosamente la atención que me convoquen a mi, y conociendo como trabaja Vicentín”.

Padoan dijo que hace años que no es presidente de la firma aceitera y que “nosotros no le vendemos ni le compramos al Estado, trabajamos en temas que no tienen nada que ver (con los contratistas de obra pública)”.

“Nosotros no hicimos ningún negocio con De Vido”, agregó el empresario, aunque reconoció múltiples contactos y una buena relación con Baratta y con el propio ministro. Dijo que “hemos hablado y los conocía”.

“Baratta me decía que paremos con el consumo de energía y para eso me llamaba por teléfono. Una vez vino con un secretario a un acto en Reconquista y cosas así”, mencionó como ejemplo. “También conseguí que De Vido venga a Avellaneda a un foro de biocombustible” y “en 2007 Cristina Fernández de Kirchner participó de una inauguración siendo candidata”.

Sobre esa relación entre Padoan y De Vido se refirió el propio ex ministro, hoy detenido y acusado de corrupción. Dijo el ex funcionario en 2011 en el marco del acto por el Día de los Biocombustibles: “Padoan es un amigo de Santa Fe que siempre nos está acercando y gestionando los proyectos del norte, llevándonos carpetas que hacen que conozcamos en detalle los requerimientos de obras de esta región”, según citó una nota de Brujulacomunicacion.com.

Más allá de esa relación, que el titular de la Bolsa deberá explicar en su declaración ante Bonadío, el empresario adelantó este viernes: “Me voy a poner a disposición del juez para que llegue al final (de la investigación) porque es una cosa muy buena lo que está haciendo”.

Aclaró que hasta ahora no había contratado a un abogado defensor para el caso pero “obviamente ahora lo voy a hacer, voy a buscar asesoramiento de abogados penalistas en Buenos Aires, o alguien de Rosario”.

La mención en los cuadernos

Padoan no aparece mencionado en los escritos de Centeno pero sí figura la dirección Luis Sáenz Peña 1074 en el cuaderno 8. Es la ubicación de una sede de la firma Vicentín en Buenos Aires.

En una página de ese cuaderno 8 marca Gloria se puede leer el siguiente texto: "16/6/15 - 12.30 Lo llevé a Nelson a Pte. Luis S. Peña 1074. Retiró un millón de dólares en una caja de cartón. Luego recibí la orden por teléfono de que se la tenía que dar (la caja) a Hernán «El pelado», secretario de José M. Olazagasti; y se lo alcanzamos en el sótano del Ministerio, que luego éste se lo pasaría al ministro De Vido en mano".