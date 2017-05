Padres indignados con docente que se burló de una alumna en Facebook

"La prueba es algo que es privado del curso, que no se tiene que compartir en las redes sociales y que si hay que corregirla, debe quedar dentro del ámbito del aula", señalaron los padres de los chicos.

"No dejan de sorprenderme", escribió la docente junto a la foto del examen.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo