Para Cappiello, Nación ya arrancó la campaña en la provincia: "Necesitan Santa Fe"

El senador socialista Miguel Cappiello se sumó este lunes a los cruces de declaraciones entre funcionarios nacionales y santafesinos. La pelea recrudeció tras las declaraciones del presidente Mauricio Macri que, en Radio 2 la semana pasada, dijo que en privado lograba acuerdos con el gobernador Miguel Lifschitz que luego no se correspondían con las declaraciones públicas del mandatario socialista.

El ex ministro de Salud y actual senador departamental sostuvo que “hay una ofensiva” del gobierno nacional ya que “están diciendo una serie de cosas que no coinciden con la realidad”.

En diálogo con el periodista Sergio Roulier (La primera de la tarde, Radio 2), Cappiello sostuvo que los funcionarios de Cambiemos “ya iniciaron la campaña electoral porque la situación está grave a nivel nacional y necesitan Santa Fe por ciertas cosas que les preocupan”.

El senador también se quejó por los recortes propuestos por el Ministerio de Hacienda nacional a la provincia y dijo que están vinculados con áreas sensibles como salud, obra pública, educación y subsidios al transporte.

Por otra parte, el legislador socialista negó que haya obras nacionales de importancia en la provincia y graficó: “En inversión solamente se habilitaron 1.600 millones de los 52 mil millones que prometió el señor presidente”.

“Obras no hay”, aseguró Cappiello y sostuvo que “en la ruta 33 no se hizo nada y la Circunvalación no se terminó”.

Además, dijo que “se prometieron 3 mil jardines y en todo el departamento Rosario el más adelantado es el de Alvear donde ni se llegó al techo”.

También el senador criticó al gobierno nacional por la falta de avances en la negociación con Santa Fe por la deuda de coparticipación.

“Me consta que el gobernador ha hecho todos los esfuerzos para acordar con la Nación”, concluyó Cappiello.