Para Gioja, la intervención al PJ "fue una burda operación política"

El diputado peronista José Luis Gioja calificó como “una burda operación política” la intervención judicial que lo apartó de la presidencia del Partido Justicialista (PJ), al indicar que la jueza responsable de la decisión tiene plazo hasta este lunes para resolver el caso.

“Lo primero que tengo que decir es que fue una burda operación política,” afirmó en declaraciones publicadas este domingo en el diario El Tribuno de Jujuy.

Para el ahora ex presidente del PJ, la intervención “fue ilegal porque no tiene ninguna legalidad la decisión de la jueza (María Servini), e ilegítima porque no tiene apoyo de casi ningún sector del peronismo”.

“Hicimos la apelación correspondiente y tengo entendido que hasta el lunes tiene plazo la jueza Servini para resolver,” señaló, al tiempo que sostuvo que “tiene que elevar el expediente a la Cámara (Nacional Electoral) y ahí creo que corre vista al fiscal y demás”.

Además, Gioja consideró que al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey ,“lo va a juzgar la gente cuando vote y sus compañeros”, al cuestionar declaraciones del mandatario acerca de que la intervención podría normalizar el partido.

Dijo también que el designado interventor judicial del PJ, José Luis “Barrionuevo, líder del sindicato de Gastronómicos, "es un dirigente de un sector muy minoritario del gremialismo”.

“Hay un hilo conductor entre la intervención del PJ y la detención de Eduardo Fellner (ex gobernador de Jujuy), que es la judicialización de la política”, opinó.

“Insisto, me parece que esto es una operación política que tiene muchas manos negras detrás, y la principal estoy seguro que es la oficialista”, afirmó Gioja, ex gobernador de San Juan.

En este sentido, se preguntó a quién beneficia y a quién perjudica la intervención del PJ y concluyó que "perjudica al principal partido de la oposición que está transitando un camino duro, difícil y lleno de cornisas hacia la unidad".

"Hoy vienen y ponen un tapón a eso. Quieren hacer un peronismo que se vea como que todo es pelea y no es así, el peronismo tiene mucha vida interna y estamos transitando caminos de unidad,” puntualizó.