El informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica para hoy la presencia de neblinas y nubes. Aunque no se siente ni seco ni fresco, sopla el viento sur. La humedad, casi a tope.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo