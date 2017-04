Para evitar embotellamientos, "reordenamiento" de autos en el microcentro

Esto no significa, insistió Adda que ningún automovilista pueda circular por esa área. Eso dependerá, aclaró, de la congestión vehicular del momento. Por eso agentes monitorearán de 10 a 15 el área.

En contacto con Rosario3.com , el director de general de Tránsito municipal, Gustavo Adda, explicó que la medida comenzó a implementarse este miércoles en el microcentro durante la hora pico pero que no significa una prohibición absoluta de circulación ni cosa de todos los días.

Para aliviar el caos en el centro, la Municipalidad dispuso restringir parcialmente la circulación de vehículos particulares por algunas cuadras del centro. La medida comenzó a aplicarse este miércoles en las calles Santa Fe y San Lorenzo, entre San Martín y Corrientes. La intención es descomprimir el tránsito en las zonas más transitadas de la ciudad. No se trata, aclararon, de una restricción absoluta.

