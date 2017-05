¿Para qué sirve el mentón?

Sin embargo, al analizar el mentón se descubrió que a su formación también contribuye la osificación de cartílagos de la mandíbula. Es decir, hay una retracción de los dientes y la cara, pero también un adelantamiento de la barbilla. En conclusión, no se sabe fehacientemente por qué apareció ni con qué propósito.

Entre las hipótesis que explican su presencia se destacan tres que podrían no ser excluyentes: que se trate de un atributo sexual, que surgiera para ayudar a masticar, o que tenga que ver con la facultad de hablar. Estas serían sus aparentes funciones pero, ¿cómo es que apareció si nuestros ancestros no lo tenían?

Exceptuando a los elefantes, los humanos son la única especie con mentón. Y pese a esta singularidad, todavía no está del todo claro el motivo ni para qué sirve, en caso de que tenga alguna utilidad.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo