Paro a la ilusión: chicos que no pueden viajar por la medida de fuerza

En Radio 2 habló Marcelo Troiano, padre de uno de los chicos, en medio de la incertidumbre por la situación que les toca vivir: "La empresa no nos pudo reubicar en otro vuelo pero seguimos intentando lograr que los chicos estén allá el sábado", contó.

Cuando todo parecía ser un sueño hecho realidad, apareció un problema que aún no se pudo solucionar. Debido al paro nacional de este jueves, las actividades en el aeropuerto de Ezeiza fueron canceladas, por lo que la compañía aérea reprogramó el vuelo para el 9 de abril con llegada a Barcelona el 10, pero el equipo está citado para jugar el sábado 8.

