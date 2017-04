Paro de Camioneros por la situación de Sancor

El pasado viernes hubo una reunión en Rosario por la situación de Sancor, en la que participaron el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca; el ministro de la Producción provincial, Luis Contigiani; y legisladores santafesinos y cordobeses. Al término del encuentro, el ex gobernador Antonio Bonfatti afirmó que "no hubo nada concreto".

Según señaló el diario Clarín, en paralelo al conflicto camionero hay otro que involucra a los trabajadores nucleados en Atilra, el gremio de la industria lechera. El Gobierno propuso reducir el aporte extraordinario por cada empleado de $3.500 a $500, $1.000 y $1.500 de acuerdo al tamaño de la empresa. Sin embargo, el gremio no quiso bajar de $850, $1.200 y $2.000 respectivamente. Finalmente se acordó abonar un plus del 3% del salario pero las empresas chicas se negaron y exigieron que fuera el 2% y la negociación se cayó. A este plan se le sumaría la renegociación de deudas con proveedores para que estiren el plazo de cobro seis meses.

El Sindicato y la Federación de Choferes de Camiones llevan a cabo desde la hora cero de este lunes un paro de transporte en todo el país que afecta al sector lácteo. Es por la situación que atraviesa Sancor hace varios meses, donde varias plantas dejaron de tener actividad y los trabajadores no tienen certeza sobre sus empleos.

