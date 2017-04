Paro docente: "El gobierno plantea el conflicto en términos de guerra"

“Lo que el gobierno hizo es reprimir. No hubo ni siquiera un intento de mediación con una autoridad competente. El comisario dijo que era decisión de Presidencia de la Nación, y empezó una represión que nosotros no esperábamos”. En el inicio de la jornada de paro nacional docente en repudio a lo ocurrido el domingo en Congreso, Sonia Alesso, titular de Amsafé y de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), volvió a cargar contra la administración Macri, a la que culpó de plantear el conflicto “en términos de guerra”.

La dirigente, en diálogo con el programa Radiópolis, de Radio 2, apuntó además a lo que considera la cuestión de fondo: el gobierno nacional “incumple la ley” al no llamar a una paritaria nacional y “eso es grave” porque encima “sostiene el incumplimiento como si fuera un mérito”.

“Esto transfirió el conflicto y la responsabilidad a las provincias. Hoy hay 18 provincias en conflicto a partir de esta decisión”, agregó.

Y sostuvo que no son sólo los gremios los que piden paritaria nacional, sino también los ministros de Educación de las provincias y gobernadores.

“Una cosa es tener una diferencia en la discusión y no dialogar o no cumplir con la ley. No cumplir con la ley pone al gobierno pone al gobierno en una situación inédita”, dijo. Y remarcó que cuando era diputado el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, votó la ley que imponía la paritaria nacional docente.

“El gobierno jugó muy fuerte en todo el conflicto y yo creo que comete un error muy grave. Primero porque no resuelve el problema de fondo. Y segundo porque plantea el tema en términos de una guerra”, enfatizó.