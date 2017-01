Parrilli: “Éste es el verdadero Macri, el del espionaje ilegal”

Tras la difusión pública de una conversación telefónica entre el ex director general de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli y la ex mandataria Cristina Fernández de Kichner, en torno a declaraciones del ex espía Antonio Jaime Stiuso, Parrilli respondió mediante un comunicado en el que responsabiliza al presidente Mauricio Macri como quien ordenó lo que considera un “escandaloso espionaje político”.

En el audio reproducido por el periodista Luis Majul en su programa de Radio La Red, se escucha a la ex jefa de Estado decir, en relación con Stiuso: “A este tipo hay que matarlo, es un caradura”. También se refirió a “carpetazos”. La escucha forma parte de la denuncia del fiscal Guillermo Marijuan.

A continuación, se reproduce en forma textual el comunicado de respuesta de Parrilli, que también fue compartido por Cristina en sus cuentas de Facebook y Twitter:

El verdadero Macri y el espionaje político

Frente a la divulgación mediática e ilegal de conversaciones privadas mantenidas entre el suscripto y la Ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que han tenido una sobreactuada difusíon por parte de los medios afines al Gobierno del Presidente Macri, nos vemos en la obligación de expresar lo siguiente:

1. La escuchas no tienen por objetivo buscar la verdad en ninguna causa judicial, sino pura y expresamente realizar un espionaje político sobre la Ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta circunstancia que ya había sido alertada públicamente por el suscripto, resulta claramente expuesta cuando comprobamos que las mismas fueron realizadas entre el mes de junio y Septiembre del año pasado, precisamente cuando retoma reuniones y actividades políticas en la Capital y Gran Buenos.

2. Este escandaloso espionaje político sobre la Ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sin duda la principal dirigente política de la oposición, está siendo realizado por expresas directivas del presidente Macri. Y revela claramente que, además, están siendo espiados todos los dirigentes opositores, sean estos mas duros, menos duros o “ma non tropo”. Estamos asistiendo a una suerte de WATERGATE autóctono, con la activa participación de ex agentes de inteligencia y la complicidad de jueces federales, que utilizan causas judiciales truchas o pre-causas para justificar intervenciones telefónicas de dirigentes opositores. Estamos frente al VERDADERO MACRI: El que ordenó espiar no solo a dirigentes opositores en su distrito, sino a su propia “famiglia” y a familiares de victimas del atentado a la AMIA. Causa ésta, la de las escuchas, en la que fue sobreseído “casualmente” al día siguiente de asumir como Presidente, pero habiéndose probado que el espionaje telefónico existió.

3. No sólo están haciendo espionaje ilegal a una ex Presidenta de la Nación. No sólo están espiando a la oposición sino que en su sistema de jueces que pasan las grabaciones a programas periodísticos (con aval del gobierno) les están enviando un mensaje mafioso a la oposición, “avisando” que ADEMAS pueden decir que la escucha es otra cosa que lo que realmente es. No sólo editan la escucha, sino que encima arman notas y titulan cualquier cosa. Ese es el mensaje a toda la oposición. Y si no les alcanza con eso, entonces el empleado mediático que las difunde, tuitea: “DE ESTO HABLAREMOS TODA LA SEMANA”.

Un sistema de altísima gravedad institucional donde está en riesgo el sistema democrático entero. Claro ejemplo de como actúan: este tramo fue titulado “Cristina consultó con Parrilli sobre a quienes le habían armado carpetazos”. El audio trascripto dice exactamente lo contrario.

4. La divulgación y la entrega a medios periodísticos de manera ilegal de dichas conversaciones son responsabilidad exclusiva de quienes tienen el deber de su custodia: La Corte suprema de Justicia en cabeza de su Presidente Ricardo Lorenzetti, el titular de la A.F.I. Sr. Alberto Arribas, el juez de Comodoro Py Ariel Lijo y el Fiscal Guillermo Marijuan, a quienes hago responsable penalmente y contra quienes accionaré judicialmente.

5. Ahora se entiende claramente por qué modificaron por decreto una ley del Congreso de la Nación y le entregaron la custodia de las intervenciones telefónicas a la Corte Suprema en lugar de lo que había establecido el parlamento: la procuración fiscal, órgano constitucional extra poder incluído en la reforma constitucional del 94 a instancias del ex presidente Alfonsin. Llama poderosamente la atención que precisamente éstas grabaciones hayan sido realizadas DIRECTAMENTE Y EN FORMA ON LINE POR LA AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA, cuando lo normal y legal era que debia hacerla directamente el personal propio de la dependencia encargada ( Ex. Ojota) . También resulta significativo que dichas conversaciones no tuvieran el CODIGO DE SEGURIDAD que permite que cada grabación y cada copia tenga identificado al funcionario judicial que se le entregó para garantizar la no utilización ilegal y poder determinar cuando la grabación sale a los medios a que funcionario judicial o del Poder Ejecutivo correspondía dicha copia.

6. Aparece ahora claramente la conexión política y mediática del nefasto personaje Antonio Stiuso a) Jaime con jueces y fiscales, periodistas y dueños de medios, (Clarín , América, etc) que no sólo se transforman en sus voceros y defensores mediáticos, sino también en el hecho de que las 8 denuncias penales que suscribí y efectúe como titular de la A.F.I. sobre dicho ex agente y sus secuaces, en cumplimiento de mi deber como funcionario público, no hayan avanzado a casi dos años de haberlas realizado y duerman el sueño de los justos en los despacho de Comodoro PY, que ahora es instrumento de éste fenomenal ESPIONAJE POLITICO A LA OPOSICION.

7. No deja de llamar la atención – ¿o será sólo una casualidad?- que precisamente el mismo día que el actual titular de la AFI Alberto Arribas tiene que dar cuenta de un nuevo hecho de corrupción de este novel gobierno, vuelvan a aparecer las relaciones promiscuas que existían entre los organismos de inteligencia ( Stiuso y Cia) y los periodistas.

8. ESTE ES EL PAIS QUE ESTAMOS VIVIENDO: Pretenden, aunque no lo lograrán, distraer a aquellos argentinos,- que a lo mejor de buena fe creyeron en ellos y que cada vez son menos-, de las tremendas y gravísimas consecuencias que para la vida de cada uno les están infringiendo con las medidas económicas y sociales que están implementando. Desempleo, recesión, baja de salarios, endeudamiento serial y brutal, persecución y represión al reclamo social, encarcelamiento a opositores, amenazas y ataques a militantes políticos, corrupción y evasión impositiva de la mayoría del gabinete, mentiras y difamaciones mediáticas a quien no piensa como ellos, etc., etc.

9. La causa judicial en la que se ordenó la intercepción de mis teléfonos, se cae por su propio peso ya que luego del gran montaje mediático y judicial de la supuesta captura de Ivan Perez Corradi, no sólo terminó con una falta de mérito por no tener pruebas, sino que desapareció de los medios periodísticos afines al gobierno cuando terminó denunciando por extorsión y coimas a la Jueza Sandra Arroyo Salgado y al Ex Senador Sanz e influyente asesor del Presidente Macri”.