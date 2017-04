Pascuas: alimentos hasta un 50% más caros que el año pasado

Con datos de la consultora Focus Market, que efectuó un relevamiento especial para la Came, en 500 puntos de venta en la Capital y el Gran Buenos Aires se observaron aumentos dispares, de acuerdo con los productos de Pascuas.

La Confederación de la Mediana Empresa (Came) informó este miércoles que los alimentos que se comercializan en el período de Pascuas sufrieron aumentos que oscilan entre el 12,8% y 52,4% interanual, especialmente en el rubro pescados, huevos de chocolate y roscas.

