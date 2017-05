Pasen y lean: la Biblioteca Álvarez por dentro

Pero no todos van por los libros, los martes hay cine y los viernes, música. Y según el día, charlas, talleres, seminarios, muestras de danza… A través de Facebook difunden las actividades de cada semana. Hace un tiempo, desde “la biblio” –como le llaman cariñosamente quienes trabajan allí– tratan de seducir a las nuevas generaciones de lectores con otras propuestas. En el primer piso incluso, hay una “bebeteca” para incentivar el contacto con las letras ya desde la más tierna edad.

La Álvarez, que desde 1956 toma su nombre del ex secretario de la Municipalidad de Rosario que impulsó su construcción en el antiguo Patio del Mercado fue inaugurada en 1912. Atesora obras de todas las ramas del conocimiento. De lunes a viernes estudiantes y amantes de la lectura se acercan a las chicas del mostrador en busca de algún ejemplar para matar el tiempo o llegar bien preparados a un examen. Son cerca de 40 mil los socios de la biblioteca hoy en día. (Para conocer los beneficios de y los requisitos para hacerte socio, hacé click acá )

La biblioteca Juan Álvarez es la más importante de Santa Fe y se encuentra en Presidente Roca al 700, en pleno microcentro rosarino. A diario miles de personas pasan por su puerta. A esa altura, Roca se convierte en una de las arterias más transitadas de la ciudad. Y sin embargo, no falta el distraído que “no sabía” o “recién se entera” que allí dentro hay más de 200 mil joyas. Más de 200 mil libros.

