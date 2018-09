Patricia Bullrich dijo que hay "políticos importantes" que promueven saqueos

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció que hay “políticos importantes” que promueven en redes de WhatsApp intentos de saqueos, pero no especificó quiénes. Fue consultada en particular sobre el drama que se vivió en el Chaco, donde un menor de 13 años murió durante un intento de saqueo que terminó en enfrentamientos con la policía.

"Hoy hicimos dos denuncias sobre dos redes de Whatsapp donde creemos que hay dirigentes políticos importantes, que son los que están manejando estas cosas. Ya lo vamos a decir cuando lo sepamos”, dijo la funcionaria.

Sobre la identidad, sólo sumó que detrás de estos grupos siempre encuentran “algún referente del kirchnerismo”.

Bullrich estuvo en TN y dijo que que reciben denuncias sobre estos “intentos organizados”, y agregó: “Hay un Whatsapp que dice 'saqueos el sábado', como si fuera el gran baile el sábado, es decir una planificación”.

La ministra cree que el gobierno tiene las redes de asistencia suficiente para evitar desbordes. "Si algún argentino está en una situación compleja tiene a dónde ir, y no tiene que ir al saqueo, al whatsapp, no tiene que ir atrás de un puntero ni atrás de intento de desestabilización y que sepan que vamos a actuar con autoridad, no vamos a dejar que se avasalle la democracia ni las instituciones ni a un gobierno provincial o municipio, no importa de qué partido sea”.

Además, señaló que estos grupos buscan generar una idea de “guerra de guerrillas” en pos de alimentar la incertidumbre.

Y otra vez apuntó a la participación K: “Esperemos que estos hayan sido hechos aislados, y que el mismo kirchnerismo ordene a su gente”.