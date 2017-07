Pensó que era un saqueo y entró a robar, pero filmaban una película

La propietaria del supermercado se dio cuenta de lo que sucedía y alertó a la producción de la película. "Empezamos a chequear y la encargada de los extras dijo que ese no era uno de los nuestros. Pobre, él vio esto y se mandó, no sabía que era una ficción. Fue raro porque es la única persona que se metió", agregó Salim.

