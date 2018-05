Perdió una serpiente pitón en Funes: la encontraron en una pileta

Una particular denuncia quedó radicada en la comisaría 23ª de la localidad de Funes: apuntaba contra un hombre al que se le escapó una pitón de su casa. El hecho ocurrió el miércoles y el propio dueño de la boa constrictora pidió ayuda a través de un grupo de Facebook para poder encontrarla. El reptil fue hallado en la pileta de un vecino y luego entregado en un refugio dedicado a la protección de animales en Rosario.

“Cualquiera que la encuentre que me avise, la saco enseguida. Es un bicho que no es agresivo y tampoco se mueve rápido, por lo que pido que por favor me avisen y la voy a buscar. Lamentablemente son bichos que no se puede mostrar mucho para no armar problema, pero realmente quisiera que no la maten”, escribió Carlos, el dueño, a través de Facebook.

El hombre perdió la víbora en su casa ubicada en la intersección de San Sebastián y Pedro Ríos, según indicó el sitio web InfoFunes. “Me la regalaron hace dos años, era bastante chiquitita y en ese momento tenía dos opciones: o me la quedaba o la mataban, y me la quedé”, contó sobre el motivo por el que adoptó a la serpiente.

La pitón, de acuerdo al relato de Carlos, vivía entre un corral que está en su patio y una pecera con luz. Presume que se fue por un tejido del patio que cedió después de que se inundara el lugar por las lluvias del pasado fin de semana. Tras ser encontrado, lo entregó en un refugio orientado a la protección de animales de Rosario.