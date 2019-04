Perotti: “Que no tengamos lista única no indica que no tengamos unidad”

Omar Perotti votó en Rafaela a media mañana de este domingo. Lo hizo rodeado de familiares y amigos en su ciudad, de la que fue intendente hace algunos años. Luego charló con los medios que lo esperaban, donde apostó por “la unidad del peronismo de Santa Fe” una vez superada esta interna que tiene en el frente Juntos con María Eugenia Bielsa.

“La verdad que estoy contento, es un día donde el tiempo se ha acomodado un poco y eso es bueno para que la gente venga a votar con alegría”, señaló Perotti.

Perotti describió que “hoy los santafesino tiene la posibilidad de elegir la provincia que quieren”.

“A la tardecita voy a ir para la ciudad de Santa Fe”, confió después sobre cómo vivirá una jornada clave para su candidatura.

“Hasta aquí está todo transcurriendo con normalidad, alguna que otra demora, pero nada para preocuparse”, detalló.

Sobre la campaña que realizó, afirmó que “lo que uno notó es que la gente perdió seguridad; tanto por el avance de los delitos pero también perdió inseguridad económica por los aumentos, por la economía familiar”.

Con María Eugenia somos parte de un frente, que es el frente Juntos, y creo que debemos estar unidos más allá de la interna

“Que no tengamos una lista única no quiere decir que no tengamos una unidad”, sentenció sobre su acercamiento con Bielsa luego de esta interna. Y agregó: “Es difícil separar lo que la gente ha unido”.

“Les damos a los santafesinos la posibilidad de que ordenen la lista del peronismo; pero a ganar, hay que ir en junio”, apuntó.

“Estoy convencido de que este es el frente más votado en la provincia”, cerró.