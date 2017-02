Personas con parálisis total pueden comunicarse a través de un casco

El "síndrome de enclaustramiento" o "síndrome de cautiverio" es una condición en la que, como consecuencia de una enfermedad, una persona se encuentra totalmente alerta, despierta y consciente pero no puede moverse ni comunicarse debido a una parálisis que afecta a todos los músculos voluntarios del cuerpo. Una situación que, entre otros pacientes, pueden llegar a padecer los afectados por esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en fase avanzada y que se define como ‘completa’ –o ‘síndrome de enclaustramiento total’– en caso de que la parálisis afecte también a los ojos e impida la comunicación mediante el ‘pestañeo’.

