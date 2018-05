Pesado archivo: en 2016 Dujovne decía que el acuerdo con los holdouts evitaría acudir al FMI

Nadie resiste un archivo y el peso de las propias palabras suele ser más contundente que el de cualquier herencia política. Eso experimentó el actual ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien en 2016 –apenas dos años atrás– oficiaba de columnista del programa Odeisea Argentina, conducido por el periodista Carlos Pagni (TN) y se reía de las predicciones de la oposición sobre un pronto retorno de Argentina al FMI. Este martes, el presidente Mauricio Macri pidió ayuda al Fondo Monetario Internacional y Dujovne en persona, defendió la medida y dijo que el Fondo “es muy distinto al de hace veinte años”.

"No volvamos al Fondo". El mensaje, que sonaría natural en boca de un líder de la oposición, fue pronunciado a modo de chiste por el ministro de Hacienda hace casi dos años, cuando afirmaba que el acuerdo con los holdouts (fondos buitres) evitaría volver a pedir ayuda al FMI.

"El acuerdo con los holdouts es el camino para no ir al Fondo", subrayó. "La Argentina ha elegido la vía gradualista vía endeudamiento en el mercado y no con el FMI porque de repente el FMI quiere poner condicionamientos que la Argentina no va a querer tomar", continuó.

Este martes, en disonancia con sus propias declaraciones, de 2016 y después de que Macri anunciara el pedido de auxilio al FMI, el funcionario se refirió al Fondo como un organismo “muy distinto al de hace 20 años".