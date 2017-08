Picada trágica: revelan que la víctima fatal no viajaba sola en el Fiat Duna

En declaraciones a LT8, la otra patrocinante de la familia golpeada por la tragedia, Bárbara Reynoso, reconoció que Muñoz trabajaba como remisero no habilitado y en ese contexto pasó a buscar a su acompañante.

Incluso en el video que mostró Telenoche , se ve que este hombre queda a un costado de la escena, muy shockeado por la situación, que parece no comprender del todo.

La información fue revelada por una de las abogadas de la familia de la víctima fatal, la doctora Malena Copello, este martes en Cada Día (El Tres). Andrés no viajaba solo en el Duna, sino que lo hacía con otra persona, que se salvó de milagro.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo