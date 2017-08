Picada fatal: “Esta querella va por todo porque hay una familia destrozada”

“Hay otro conductor corriendo la picada, el círculo no se cierra con la muerte de Andrés, la idea de esta querella es ir por todo, cerrar esta historia como corresponde, ir detrás de estas conductas”, apuntó. La abogada destacó que “había mucha gente en la calle en ese momento, pudo ser una tragedia”.

“Vamos por una condena efectiva y que no sea el mínimo”, reforzó la doctora Copello.

Respecto de la modalidad de la prisión domiciliaria que dictó el juez para Ariel L., de 27 años, que manejaba el Laguna, la letrada opinó que “no es la mejor, tiene algunas fallas, pero nosotros vamos por una condena efectiva en el futuro, no nos queremos quedar en el hoy”.

La representante legal de la familia de la víctima fatal de la picada que corrían dos autos dijo que “gracias a Dios las cámaras pudieron captar todo y las imágenes son muy categóricas, no hay nada que aclarar, cualquiera que mira ese video entiende todo lo que pasó”.

La abogada consideró que “esto no es un accidente, una persona que va a más de 100 kilómetros por una avenida tiene una conductoa temeraria”. Y agregó que “estamos de acuerdo con la calificación de homicidio culposo triplemente agravado”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo