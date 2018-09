Piden aplicar sanciones a concejales que digan "cualquier barbaridad"

Tras las declaraciones realizadas el pasado jueves por la concejala Marina Magnani, quien afirmó que un empresario rosarino Aldo Latucca estaba "muy vinculado a Los Monos y a (Luis) Medina", un edil de Cambiemos solicitó que se comience a aplicar sanciones en este tipo de situaciones. Es el segundo caso, según el edil Agapito Blanco, en el que un legislador local viola el reglamento del Concejo Municipal, ya que el anterior fue Juan Monteverde, quien luego fue denunciado penalmente.

Entrevistado por los periodistas Alberto Lotuf y Ciro Seisas (A Diario, Radio 2), el concejal Agapito Blanco expresó que lo ocurrido el jueves pasado "fue lamentable". "Vemos hace tiempo incontinencia verbal, exabruptos de ediles. Generan situaciones de conflicto, cuando lo que tiene que hacer la política es lo contrario", señaló.

El edil de Cambiemos fue quien instó a Magnani a decir en el recinto el nombre del empresario a quien relacionó con el narcotráfico. Explicó que lo hizo para que conste en la versión taquigráfica. "Fue para poner en evidencia que no puede ser gratuito decir cualquier cosa", amplió.

Para el legislador local, fue "rarísimo" cómo llegó la concejala a vincular al empresario Aldo Lattuca con el narcotráfico. "Se discutía la declaración de interés municipal de un evento del próximo miércoles, donde instituciones convocan para hablar de temas como la droga, la inseguridad y la ley de narcomenudeo. El contexto era adherir o no a la declaración. Ahí empezó a desvirtuar el foco del debate. Como están en contra (el bloque de Magnani) de la ley de narcomenudeo empezaron a esgrimir la negativa por ese lado", agregó.

"No podemos opinar de cualquier cosa que no se está tratando. Aparte no nos compete el narcotráfico, somos concejales, tiene que ver con la Legislatura. Estamos evaluando generar acciones administrativas para que no sea gratuito decir cualquier barbaridad. Tenemos responsabilidades y obligaciones", manifestó.

Magnani, en una entrevista con el programa Todavía no es tarde (Radio 2) destacó el domingo que ella no había realizado una acusación contra Aldo Lattuca. "No acuso a gente de cosas que no se pueden probar", afirmó.

Por su parte, el edil macrista dijo que si algún colega tiene dudas o pruebas sobre vínculos de empresarios con el narcotráfico, "deben ir a la justicia con pruebas". "No hay que ser irresponsables y lastimar la democracia con estos comentarios. No sólo no ayudan, dividen aún más", finalizó.

Qué dice el reglamento del Concejo

Según el artículo 141 del reglamento del Concejo Municipal, el edil que esté de orador "sólo podrá ser interrumpido cuando saliese notablemente de la cuestión, cuando faltare al orden". Esa situación tuvo lugar el jueves pasado, cuando el presidente del cuerpo Alejandro Rossello llamó la atención a Magnani. Lo mismo hizo con Juan Monteverde cuando llamó "rata" a Roy López Molina y luego diciendo que por la situación económica la gente iba a ir "con bidones de nafta a incendiar" el Palacio Vasallo y él iba a estar de ese lado.

En tanto, el artículo 142 del reglamento manifiesta que un concejal haga caso omiso a los llamados de atención del presidente del cuerpo, todos los ediles deberán votar para resolver si sigue con la palabra o no.