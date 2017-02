Piden implementar separadores físicos en bicisendas

Finalmente, la concejala del PRO expresó que “para incentivar el uso de la bicicleta como alternativa de movilidad en nuestra ciudad, debemos primero garantizar la seguridad de quienes optan por este medio de transporte y creemos que no se deben postergar las acciones que garanticen esa finalidad”.

En ese sentido, la concejala del Pro detalló que “según datos aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sin importar el flujo de circulación, debe implementarse la segregación física cuando la velocidad de circulación supera los 50 km por hora, y que puede utilizarse pintura siempre y cuando la velocidad no supere los 30 km por hora, dejando a criterio de los municipios la instalación de separadores físicos cuando la velocidad va entre los 30 y los 50 km por hora".

