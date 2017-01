Piden la suspensión de la ley de descanso dominical para evitar desigualdad

Desde la Federación de Comercio e Industria piden que hasta que el fallo sobre inconstitucionalidad no quede firme, se frene la aplicación de la norma a fin de que no haya algunos supermecados que abran los domingos y otros no

12 de Enero de 2017 Por: Rosario3