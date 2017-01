Piden un observatorio para controlar el cierre dominical de supermercados

“La ley de cierre dominical compulsivo de supermercados nos ha traído un debate que hoy se agudiza al haber declarado una Cámara Civil y Comercial la inconstitucionalidad de la norma (algo que nosotros advertimos durante la discusión de la adhesión de Rosario) y al día de la fecha nos encontramos ante el inconveniente (y quizás la inequidad) de que sólo pueden abrir sus puertas los locales que tienen fallo a favor, mientras que otros negocios no lo pueden hacer aunque así lo desean por que no se resolvió su amparo a tiempo antes de la feria judicial”, señalaron los concejales.

