Piden pista: taxistas pelean por los pasajeros del aeropuerto

“No sé quién maneja esa caja, y no sé por qué esos remiseros tienen que pagar un canon para trabajar en un lugar público”, ahondó el gremialista, y reconoció que “antes no iban muchos taxis –hasta ese sector de la zona oeste– pero ahora hay muchos vuelos y nos interesa prestar el servicio”.

En ese sentido, Boix llamó a las autoridades municipales “a interpelar al directorio del aeropuerto” sobre esta situación. “El valor de los remises y los taxis lo pone el municipio. No veo que tenga la potestad de fijar una tarifa (la “oficial” hasta el centro de la ciudad es de 250 pesos); si no, estamos ante un curro interno”, denunció.

Planteó que “si el aeropuerto es un lugar público y es jurisdicción de Rosario, por qué no permitir taxis y remises habilitados en la ciudad”, y se quejó que si bien los coches se acercan al aeropuerto –o llegan a llevar pasajeros– pero para volver ocupados se deben ubicar en la rotonda de acceso y quienes quieran abordarlos deben caminar hasta allí. “Es una cosa ridícula”, lamentó.

“Esto es histórico, no es de ahora. Hay un grupo de remiseros que son de Funes que se adjudican el derecho de explotación y no dejan ingresar a los taxis. Pero que paguen un canon nos resulta una novedad; habría que preguntar quién maneja esa caja”, se quejó el titular del Sindicato de Peones de Taxis, Horacio Boix, en entrevistas que brindó en El Tres y Radio 2.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo