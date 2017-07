Piden que De Vido vaya a juicio oral por los “trenes chatarra”

Este lunes, el fiscal federal Federico Delgado pidió al juez federal Julián Ercolini que se envíe a juicio oral al ex ministro Planificación, Julio De Vido, en la causa donde está procesado por el presunto delito de "administración fraudulenta" a raíz de la compra de material ferroviario a España y Portugal para el ferrocarril Belgrano, que resultó inservible.

"Se trata de la compra de material ferroviario en malas condiciones con el alegado propósito de dar trabajo para reactivar la tradicional industria ferroviaria en nuestro país y, en consecuencia, mejorar el servicio de transporte. No obstante el sector no se reactivó, el servicio no mejoró y se adquirió material en malas condiciones. Por lo tanto, se causó un perjuicio a las arcas públicas", describió Delgado en su pedido de elevación a juicio.

El fiscal sostuvo que De Vido como ministro de Planificación "conservó en todo momento el dominio de la situación" y "manejó el desarrollo de los sucesos tanto en el plano específicamente material, como en el del diseño jurídico".

Esta sería la segunda elevación a juicio de De Vido. La primera fue por la tragedia ferroviaria de Once en la murieron 52 personas. El caso está a cargo del Tribunal Oral Federal 4 que tiene previsto a mediados de agosto fijar la fecha de inicio de juicio que se prevé será este año.