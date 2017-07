Seguirá en su banca: Diputados rechazó la expulsión de Julio De Vido

Tras este agitado comienzo de sesión, llegó el momento pasadas las 15 de que Julio De Vido haga su defensa ante las acusaciones de "indignidad moral". El actual diputado y ex ministro de planificación leyó un comunicado donde afirmó no haberse amparado jamás en sus fueros parlamentarios y apuntó contra Jaime Durán Barba por escribir "un plan de marketing electoral".

Por último, Mendoza disparó contra su colega del PRO, a la que acusó de desconocer el reglamento. "Vení a gritarme acá", la desafió y remató: "No le respondo a burros".

La diputada del PRO, Silvia Lospennato, afirmó: "Recibí hoy a la mañana un chat que anda dando vuelta por las redes", y citó uno de los mensajes: "cómo hacemos ya que no vamos a ganar la votación, para quedarnos y lograr algo de rédito político de la sesión. Buenos entonces propongamos nuestros ejes de campaña". Mientras Lospenatto hablaba Camaño puso a disposición su teléfono celular para que se verifique que no existía tal chat y trató de "filibustera" a su par macrista.

Desde las 11.38, cuando se comprobó el quórum en la Cámara baja nacional, comenzó el polémico debate para expulsar al ex ministro de Planificación por “indignidad moral”.

La votación terminó con 138 votos a favor de desplazar al ex funcionario kirchnerista, 95 en contra y 3 abstenciones. Sin embargo, con esos números, no se alcanzaron los dos tercios de los diputados presentes para quitarle la banca en el Congreso, tal como impulsaba el oficialismo.

La Cámara de Diputados de la Nación rechazó este miércoles la expulsión del ex ministro de Planificación Federal y actual legislador del Frente para la Victoria, Julio De Vido.

