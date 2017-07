Piden que se declare ilegal la venta de animales por internet

En una plataforma digital se lanzó una petición internacional para se dejen de vender animales a través de internet, especialmente por medio del famoso sitio de compra-venta Mercado Libre. La solicitud ya cuenta con más de 40 mil firmas.

Una propuesta realizada a través de Change.org, el mayor sitio de peticiones del mundo, solicita que se declare ilegal la venta de animales por Mercado Libre y que a su vez se erradiquen los criaderos donde los animales son tratados con crueldad.

"Los animales son seres vivos, hermosos compañeros de la vida, no son objetos, no son productos, no son mercancía que debamos comprar en Mercado Libre", comienza el texto que acompaña la solicitud "para que podamos detener el tráfico legal de animales en internet".

"Al no poder tener una manera de supervisar aquellos "criadores" de perros que dedican su vida a lucrar con la vida de los cachorritos, cada que compramos un perro (o cualquier otro animal) no podemos tener la certeza de que se les trató de la manera más digna posible. Es por eso que debemos poner un alto a la venta de cualquier tipo de animal en MercadoLibre (y otras plataformas)", reza parte del pedido.