Piden testigos de un accidente con un ciclista muerto

El pedido de testigos se inició a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Y si bien un comentario en Facebook indica que puede haber estado involucrada un Renault Master Blanco, la mujer dijo que por ahora no hay ningún dato concreto al respecto. Por ese motivo insistió: “Si alguna persona vio algo y puede aportar algún dato, aunque sea mínimo, que por favor se acerque a fiscalía".

Hasta el momento, según Mariel, ningún testigo se acercó a la fiscalía de Mariana Prunotto. “Les pido por favor a todas aquellas personas que hayan visto lo que pasó, así como aquellos que llamaron a la policía y a la ambulancia, que por favor se presenten a declarar en la fiscalía. Porque, todavía no tenemos ningún dato y no sabemos qué pasó”.

