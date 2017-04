Pidieron perpetua por "genocidio" para diez represores en Rosario

El fiscal general a cargo de la Unidad que interviene en procesos por crímenes de lesa humanidad en Rosario, Adolfo Villatte, requirió la condena a prisión perpetua en "cárcel común" de cuatro ex jerarcas militares del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército y de seis de sus miembros civiles. La misma pena solicitaron la abogada de Hijos y querellante particular Nadia Schujman y el patrocinante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Santiago Bereciartúa,

Todos apuntaron a los represores por participar en crímenes de lesa humanidad contra un total de 47 víctimas en los centros clandestinos de detención “La Calamita”, “Quinta de Funes”, “Escuela Magnasco” y “La Intermedia”.

El fiscal Villatte los acusó por el delito internacional de genocidio, al que describió por privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio, y puso de relieve "el plus de violencia" de género que vivieron las mujeres secuestradas.

Según informó el sitio oficial Fiscales.gob.ar, el pedido de prisión perpetua formulado por la Fiscalía comprende al ex segundo jefe del jefe del Destacamento, Pascual Oscar Guerrieri; al ex jefe de la sección Operaciones Especiales de Inteligencia (OEI) y Jefe de Central de Reunión de esa unidad, Jorge Alberto Fariña; al ex ex segundo jefe de la sección OEI, Juan Daniel Amelong; al ex jefe de la sección Actividades Especiales de Inteligencia (AEI), Marino Héctor González; y a los ex civiles de inteligencia (PCI) Walter Salvador Dionisio Pagano, Eduardo Rodolfo Costanzo, Alberto Enrique Pelliza, Ariel López, Juan Andrés Cabrera y al por primera vez juzgado en este tipo de procesos -estuvo tres años prófugo-, Daniel Isach, quien también fue comisario de la policía provincial.

"Afirmar que la dictadura militar implementó un plan sistemático para aniquilar a una parte del grupo nacional por ella definido como opositor, permite ir más allá de la calificación de los hechos como delitos de lesa humanidad. Permite dar cuenta del hilo conductor que vincula a todos ellos, cual es la voluntad manifiesta de eliminar a una generación de conciudadanos para imponer un proyecto económico y socio-político", señaló Villatte ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario.

La orden genérica de "aniquilar" se tradujo "en una variada batería de delitos, como los que aquí están siendo juzgados", enfatizó en su exposición.

"Esperamos penas ejemplares"

“Ya estamos en la etapa final,”, celebró el subsecretario de Derechos humanos provincial, Ramón Verón.

El funcionario y ex preso político en Rosario añadió: “Esperamos penas ejemplares en virtud de que los delitos juzgados son por privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio y el delito internacional de genocidio”.