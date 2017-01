Piletas en la cárcel: “Al no estar prohibidas, están permitidas”

Esta es una medida paliativa que se autoriza teniendo en cuenta que no se trata de elemento prohibido y que las personas beneficiarias su uso, principalmente visitas mujeres y niños, no se encuentran en cumplimiento de una pena”.

Es dable agregar que, en líneas generales, a nuestro criterio no se trata de un elemento riesgoso, difícil es imaginar cómo podría alterar la seguridad del penal o favorecer una evasión o motín el hecho que haya una pileta de lona en el patio de un pabellón.

Es así que las distintas autorizaciones que se realizan con cotidianeidad son ajustadas a derecho y cumpliendo con premisas internacionales. En el caso particular de las piletas de lona, atento a no ser un elemento prohibido, se permiten, luego de un análisis de seguridad, por motivos diferentes como lo son la realización de bautismos de los distintos cultos religiosos, mitigar las altas temperaturas para quienes visitan a los privados de la libertad o bien de los niños que son alojados con sus madres en las unidades de mujeres.

Nuestra normativa nacional e internacional alienta el análisis de los espacios de alojamiento, los avances en la progresividad penitenciaria, la atención de las necesidades físicas y espirituales, las actividades familiares, sociales, culturales y recreativas de los internos, etc. (art. 177 – Ley 24660); así también las Reglas Mandela nos dicen que el cumplimiento de los principios de derechos humanos exige la individualización del tratamiento, lo que a su vez requiere un sistema flexible de clasificación de los reclusos donde cada uno pueda recibir el tratamiento que necesite; se velará particularmente por el mantenimiento y mejoramiento de las relaciones entre el recluso y su familia que redunden en beneficio de ambas partes (reglas 89 y 106).

Hoy nos encontramos con una realidad absolutamente distinta del 2007 cuando la mayor parte de los internos estaban en comisarias sin poder acceder a derechos mínimos que luego se reflejan en posibilidades de reintegración; con mucho trabajo pero siendo necesario seguir trabajando para mejorar las políticas públicas penitenciarias. El Ministerio de Seguridad, y en particular la Secretaria de Asuntos Penitenciarios, desmienten categóricamente la existencia de “presos vip” en ninguna de sus dependencias.

“Con respecto a las imágenes que se difundieran de una pileta en uno de los pabellones de la Unidad Penitenciaria N° 1 de Coronda, y ante la consulta reiterada de los medios de comunicación, desde el Ministerio de Seguridad se informa que: La Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por nuestro país establecen que las cárceles son para la reinserción social y no para castigo; es en este marco que el Servicio Penitenciario de Santa Fe se ha esforzado siempre, buscando otorgar la mayor cantidad de instrumentos posibles a todas las personas privadas de la libertad para alcanzar dicho fin.

Más temprano, el secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia, Pablo Cococcioni, admitió que no sólo en Coronda se instalaron piletas. "Entre la Unidad Penitenciaria 6, Piñero y Coronda, se autorizó la colocación de 15. Algunas están en patios, esas no se desarman al otro día de las visitas", dijo.

Entre sus argumentos, Seguridad cita a la Constitución Nacional y a tratados internacionales suscriptos por la Argentina. Además no considera que estas piletas puedan ser "un elemento riesgoso", atento a que "difícil es imaginar cómo podría alterar la seguridad del penal o favorecer una evasión o motín", por ejemplo.

Tras la polémica generada en torno a la instalación de piletas de lona en algunos penales de la provincia, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe respondió a través de un comunicado en el que aclara que al no ser un elemento prohibido, está permitido su uso. Además, las autoridades desmintieron la existencia de “presos vip” en sus dependencias.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo