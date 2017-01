Revelan que en las cárceles santafesinas hay 15 piletas autorizadas

No obstante, el funcionario advirtió que "frecuentemente se secuestran teléfonos" a las visitas, quienes intentan dejárselos a los internos. "Generalmente se detectan elementos, los celulares son los más comunes de ver", añadió.

Consultado sobre el uso de los celulares de los presos, que fueron eje de otros debates –desde proyectos de ley provincial hasta la puja entre provincia y Nación por una orden del Enacom de no usar los inhibidores de señales–, el secretario de Asuntos Penitenciarios señaló: "Están prohibidos, salvo algunas excepciones donde hay intervención de la Justicia".

Si bien trascendió la foto de una pileta de lona en la cárcel de Coronda, hay varias más, sólo que no tomaron estado público. "Entre la Unidad Penitenciaria 6, Piñero, Coronda, se autorizó la colocación de 15. Algunas están en patios, esas no se desarman al otro día de las visitas", admitió.

Pablo Cococcioni, secretario de Asuntos Penitenciarios, descartó que en las cárceles santafesinas haya "presos VIP". Agregó que, por lo general, el director de cada unidad penitenciaria recibe el pedido de los internos sobre la colocación de una pileta y éste evalúa si es o no conveniente.

