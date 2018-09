Pinedo: "Hay kirchneristas golpistas y macristas extremistas"

El senador Federico Pinedo realizó un análisis de la coyuntura política y económica con críticas tanto para un sector del kirchnerismo y como del oficialismo en una extensa nota brindada al sitio Noticias Argentinas. Afirmó que “no todo el kirchnerismo es iagual” y disparó que “hay kirchneristas golpistas y macristas descalificadores y extremistas”.

Pinedo seguró que Cambiemos es "un partido de poder" que piensa en su continuidad aunque "en este momento privilegia la transformación del país más que su conveniencia electoral".

El legislador nacional opinó que "no todo el kirchnerismo es igual" pero sí "hay kirchneristas golpistas" y reconoció que también existen "macristas descalificadores" y "extremistas", aunque "la actitud de la conducción del partido es ser extremistas de centro".

En su balance de la gestión de Cambiemos, dijo que “de 2015 para acá fue una experiencia muy rica de identificar problemas estructurales de la Argentina y buscarles salidas con buena fe de las dos partes, oficialismo y oposición”.

Agregó que “por el lado del Poder Ejecutivo, aceptando miradas de la oposición y por el lado de una parte importante de la oposición votando proyectos que han sido transformadores”.

Sobre la economía del país, describió que “Argentina se encaminaba a una de sus crisis recurrentes con hiperinflaciones y explosiones de deuda y no sucedió porque el presidente Macri generó una enorme confianza institucional durante los años 16 y 17”.

“Después se buscó un camino de gradualismo y lamentablemente antes de llegar del otro lado del río nos chocó un tren de frente y después otros trenes más. El primero fue la sequía, el segundo la suba de tasa de EEUU, la crisis de Brasil, la de Turquía, la suba del petróleo, la baja de la soja. Pero estamos logrando estabilizar la economía”, explicó.

Después amplió que “este año todos estos trenes fueron externos, pero me parece que la agarraron a la Argentina mal pisada y eso fue seguramente, en parte, por su pasado, porque si fuéramos Suiza nadie hubiera hecho una corrida contra el peso, y en parte por nuestro propio exceso de optimismo”.

Pinedo expresó que “nuestro gobierno para generar confianza acentuó el optimismo como si las cosas se fueran a dar necesariamente de la mejor manera posible y quedamos sobre expuestos, especialmente en materia monetaria”.

“Yo diría que no todo el kichnerismo es igual. Hay sectores kirchneristas apocalípticos que creen que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina o que cuando no gobiernan ellos es el fin del mundo; existen los kirchneristas asustados que no quieren ser citados por la Justicia y existen los kirchneristas de buena fe, que creen en algunas banderas de la década pasada. Diría que los golpistas han sido fundamentalmente los apocalípticos”, remató.